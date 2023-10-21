تدخل الخدمة نهاية العام الجارى.. أبرز المعلومات عن محطة مياه المنشأة الكبرى

تواصل الأجهزة المعنية سير العمل بإنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر بمحافظة القليوبية، والتى تبلُغ طاقتها الإنتاجية 45 ألف م3/ يوم، والتى تخدم نحو 225 ألف نسمة من أهالى مركز ومدينة كفر شكر، وتعد هذه المحطة من أضخم محطات المياه فى محافظة القليوبية وتعمل بنظام الهاى ديسانت وهذا النظام يتميز بكفاءة عالية من جودة المياه وفق أحدث المقاييس العالمية.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول المشروعات، والتى جاءت على النحو التالي:

- مشروع إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر بمحافظة القليوبية والتى تبلُغ طاقتها الإنتاجية 45 ألف م3/ يوم.

- المحطة ستخدم نحو 225 ألف نسمة من أهالى مركز ومدينة كفر شكر.

- تعد هذه المحطة من أضخم محطات المياه فى محافظة القليوبية.

- تعمل المحطة بنظام الهاى ديسانت وهذا النظام يتميز بكفاءة عالية من جودة المياه وفق أحدث المقاييس العالمية.

- تم الانتهاء من 93% من إجمالى أعمال المحطة المدنية وجارى توريد الكهروميكانيك.

- تبلغ القيمة الاجمالية للمحطة إلى 470 مليون جنيه.

- يتم العمل الأن على قدم وساق لإنهاء أعمال تغيير شبكة المياه بالكامل والتى تصل اطوالها إلى 52 كيلو متر.

- تم تنفيذ 15 كيلو متر وتصل تكلفة الشبكة إلى 350 مليون جنيه.