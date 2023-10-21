تحرير 28 محضرًا تموينيًا متنوعًا بقلين وبيلا بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نفذ مجلسا مدينتى قلين وببيلا بمحافظة كفرالشيخ، اليوم السبت، بالاشتراك مع الجهات الرقابية والتفتيشية، حملة تموينية مكبرة على المحلات والمنشآت التجارية والأسواق، لضبط السلع الغذائية غير الصالحة ومنع التلاعب فى الأسعار، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ترأس الحملة اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، وتمكنت الحملة من تحرير 12 محضراً متنوعاً، منهم 6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و5 محاضر صحة، ومحضر لحوم مكشوفة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما ترأس الحملة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمشاركة على أمين، نائب رئيس المدينة، والدكتور رامى سلامة، رئيس قسم المجازر بيطرى بيلا، وعضوية ربيع حافظ، بإدارة بيلا الصحية، والسيد حمدى، بإدارة تموين بيلا.

أوضح أن الحملة أسفرت عن تحرير 16 محضرا متنوعا، وتضمنت المحاضر 5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و5 محاضر عدم وجود شهادات صحية، و4 محاضر عدم وجود نظافة، ومحضر بمضبوطات 20 كجم رنجة مجهولة المصدر بدون فواتير، ومحضر بمضبوطات 11 كجم دجاج مجمد مجهول المصدر بدون فواتير، تم على الفور التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات للعرض على النيابة العامة لأعمال شئونها فى التحقيق مع المخالفين.

استرمر الحملات على الاسواق



حملات على الاسواق قلين