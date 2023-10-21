اليوم السابع
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تجديد حبس عامل بتهمة قتل صديقه طعنا فى مدينة نصر

السبت، 21 أكتوبر 2023 04:35 م
تجديد حبس عامل بتهمة قتل صديقه طعنا فى مدينة نصر حبس - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس عامل يحمل جنسية إحدى الدول، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل عامل طعنا بالسكين فى مدينة نصر.
 
وكشفت تحقيقات النيابة، عن ضبط  أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتعدى على آخر وإحداث إصابته التى أودت بحياته فى إطار الجهود لكشف ملابسات ما تبلغ من إحدى المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مصاب بجروح طعنية إثر إدعاء مشاجرة.
 
بالانتقال وبسؤال المصاب اتهم شخص آخر "يحمل ذات الجنسية" بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات مالية بينهما، نتج عن ذلك إصابته، وفى وقت لاحق تبلغ من المستشفى بوفاة المصاب متأثراً بإصابته.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 





 
 

 







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