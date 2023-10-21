اليوم السابع
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السبت، 21 أكتوبر 2023 06:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة فى القاهرة 15 يوما

السبت، 21 أكتوبر 2023 06:27 م
تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة فى القاهرة 15 يوما جريمة سرقة الهاتف- أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة حبس عاطلين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة. 
 
واعترف المتهمان خلال التحقيقات، بأنهما كونا فيما بينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية. 
 
وأقر المتهمان خلال التحقيقات بأن الهواتف المضبوطة من متحصلات 6 وقائع سرقة، وأضافا بأنهما كانا فى سبيلهما للتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما سيئ النية شقيق أحدهما تم ضبطه، وبحوزته 5 هواتف محمولة مجهولة المصدر.
 
 
 






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