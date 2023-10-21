تأجيل محاكمة عاطل وزوجته لقتلهما سائق توك توك عقب سرقته بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قررت محكمة جنايات فوه ، الدائرة الثانية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة عاطل وزوجته بتهمة قتل سائق توك توك، وسرقة التوك توك الخاص به لجلسة يوم الأربعاء المقبل.

صدر قرار تأجيل محاكمة عاطل وزوجته بتهمة قتل سائق توك توك لسرقته بكفر الشيخ، برئاسة المستشار جمال زكي طوسون، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمود أحمد الغايش، ومحمد ناصر بلبع، وسكرتارية أحمد الميداني، وذلك في أحداث القضية رقم 5905 لسنة 2023 جنح، والمقيدة برقم 2285 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

كان المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية قد أحال كلا من "ر.ج.ع"، 32 عامًا، سباك، و"هـ.ب.م"، ربة منزل، في العقد الثالث من العمر، مقيمان بقرية ميت حبيش البحرية التابعة لطنطا في محافظة الغربية، إلى محكمة جنايات فوه؛ لإجراء محاكمتهما عما أسند إليهما من اتهام.

وتبين من أمر إحالة المتهمين لمحكمة جنايات فوه أنهما في يوم 5 مايو 2023 بدائرة مركز دسوق، قام المتهم الأول بقتل المجني عليه ".س.ح.ع.ه"'، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد على إثر مروره بأزمة مالية، وذلك بعدما بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيضًا «سكينا»، وأدوات مسحوق «فلفل حار»، وحبلًا.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم تربص للمجني عليه بالمكان المتفق عليه مع المتهمة الثانية، وما إن شاهده نثر المتهم «الفلفل الحار» في وجهه مما شل حركته، وعاجله بطعنة استقرت برقبته، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمة الثانية اشتركت مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بطريقة الاستدراج والمساعدة، وما إن لقي قبولها خططت مع المتهم على قتل المجني عليه وساعدته بأن استدرجته إلى مكان تنفيذ الجريمة، لسرقة التوك توك وقتله.