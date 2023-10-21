بولندا: وصول 27 ألفا و900 لاجىء من أوكرانيا خلال 24 ساعة

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، وصول نحو 27 ألفا و900 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى نحو 16.47 مليون شخص.

وأضافت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 24 ألفا و100 مواطن أوكراني غادروا بولندا أمس الجمعة عائدين إلى بلادهم، وبلغ إجمالي العائدين حتى الآن 14.68 مليون شخص.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.