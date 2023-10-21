بروكسل وواشنطن تدرسان إمكانية تحويل أرباح من أصول روسية مجمدة إلى أوكرانيا

وكالات

اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على البدء بدراسة إمكانية تحويل أرباح شركات خاصة من الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا.

وجاء في البيان الذي صدر عقب القمة التي عقدت في واشنطن: "جزء من جهودنا لدعم أوكرانيا على المدى القصير سيكون دراسة إمكانية استخدام أي أرباح استثنائية لشركات خاصة من الأصول الروسية المجمدة للمساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا، إذا لم يكن مطلوبا استخدام هذه الأرباح لتغطية الالتزامات تجاه روسيا بموجب القانون الحالي".

واتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على بدء مشاورات الخبراء لإيجاد "حلول طويلة الأجل لدعم أوكرانيا". ولا يحتوي البيان على أي إشارات حول تقليص المساعدات لكييف.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق بأن واشنطن والدول الغربية تدرس الأسس القانونية الممكنة لنقل الأصول الروسية التي تم مصادرتها إثر العقوبات ضد موسكو لصالح أوكرانيا.

ومن جانبها وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة العلنية.