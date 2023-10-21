انقطاع المياه عن بعض قرى مركز الواسطى ببنى سويف اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن قرى كوم أدريجة، الديابية، قمن العروس بمركز الواسطى و ضعف المياه عن مدينة الواسطى، اليوم السبت من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً، وذلك لوجود أعمال صيانة من قبل شركة الكهرباء بمحطة مياه كوم أدريجة بمركز الواسطى.
وحسب بيان لشركة مياه الشرب تهيب الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار والشكاوي يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل.
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