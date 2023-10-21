انقطاع المياه عن بعض قرى مركز الواسطى ببنى سويف اليوم

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن قرى كوم أدريجة، الديابية، قمن العروس بمركز الواسطى و ضعف المياه عن مدينة الواسطى، اليوم السبت من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً، وذلك لوجود أعمال صيانة من قبل شركة الكهرباء بمحطة مياه كوم أدريجة بمركز الواسطى.