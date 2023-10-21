انتهاء مدة الفصل فى اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024.. اليوم

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

تنتهى اليوم السبت، المدة القانونية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، للفصل في اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 على بعضهم البعض.

وقبلت الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق 4 مرشحين للانتخابات الرئاسية منذ فتح باب الترشح فى 5 أكتوبر وحتى غلقه فى 14 أكتوبر، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهورية.

وأعنلت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، حتى ختام المدة الزمنية المحددة يومي 17 و18 من شهر أكتوبر لهذا الإجراء بالجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية.

وبدأت مدة الفصل في الاعتراضات -إن وجدت- من 19 إلى 21 أكتوبر وعقب انتهاء مدة الفصل تبدأ الهيئة في تلقى تظلمات المرشحين المستبعدين وفحصها، وتفصل الهيئة في تظلم المستبعد يوم 26 أكتوبر.

فيما تم تحديد يومي 27 و28 أكتوبر تقدم الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على قرارات الهيئة سواء بقبول أو استبعاد المرشح، وتكون الفترة من يوم 29 اكتوبر وحتى يوم 7 نوفمبر تفصل الإدارية العليا فى الطعون ونشرها فى الجريدة الرسمية على نفقة الخاسر، ويوم 8 نوفمبر آخر موعد لسحب المرشح طلب ترشحه.

ويقوم المرشح باختيار رمزا انتخابيا من بين 15 رمز تم تحديدهم وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.

وتعلن القائمة النهائية بأسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية يوم 9 نوفمبر المقبل وهو ذات الموعد لانطلاق الدعاية الانتخابية لكل مرشح لعرض برنامجه الانتخابي.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تجري عملية الاقتراع للمصريين في الخارج ايام 1و2و3 ديسمبر بالداخل ايام 10و11و12 ديسمبر.