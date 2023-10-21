الوادى الجديد تحصد 3 جوائز فى مهرجان التمور المصرية فى سيوة بمطروح

فازت محافظة الوادي الجديد، بثلاثة جوائز فى المهرجان السابع للتمور المصرية بسيوة في محافظة مطروح حيث تضمنت الجوائز أفضل صنف أسيوى صعيدى، وفازت بها إحدى مزارع التمور وجائزة أفضل مصنع وفاز به أحد مصانع التمور بالخارجة، وجائزة أفضل منتج يدوي تراثي من منتجات النخيل، وفازت بها هناء كامل بشندي من الداخلة، وذلك بحضور المهندس عماد بحر وكيل المديرية ومدير ادارة المكافحة والمهندس سيد مدني محمود مدير إدارة موط.
وانطلق المهرجان الدولى السابع للتمور بواحة سيوة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبدعم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 95 عارضاً من 9 دول، وشهد الافتتاح الرسمي للمهرجان، الذي تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية ومحافظة مطروح، حضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، و الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح والدكتور أمجد القاضي المدير التنفيذى لمركز الصناعات الغذائية بوزارة الصناعة وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ومزارعي النخيل ومنتجي التمر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة