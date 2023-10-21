الوادى الجديد تحصد 3 جوائز فى مهرجان التمور المصرية فى سيوة بمطروح

وانطلق المهرجان الدولى السابع للتمور بواحة سيوة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبدعم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 95 عارضاً من 9 دول، وشهد الافتتاح الرسمي للمهرجان، الذي تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية ومحافظة مطروح، حضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، و الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح والدكتور أمجد القاضي المدير التنفيذى لمركز الصناعات الغذائية بوزارة الصناعة وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ومزارعي النخيل ومنتجي التمر.