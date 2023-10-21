الهند تعلن عن إرسال مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني تصل غدا إلى العريش

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أعلنت الهند إرسال مساعدات إنسانية ومواد إغاثة للشعب الفلسطينى، وذكرت سفارة الهند بالقاهرة - فى بيان صحفى اليوم، السبت، أنه من المتوقع أن تصل هذه المساعدات إلى العريش يوم غد الأحد.

وأضافت السفارة أن المساعدات تشمل مواد طبية (حوالى 8 أطنان) عبارة عن إمدادات طبية وأدوية أساسية منقذة للحياة ومواد وقائية وجراحية للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة، كما تضم سوائل الحقن الوريدى ومسكنات الألم.

كما تشمل المساعدات مواد إغاثة (حوالى 30 طن)، وتضم الخيام وحقائب النوم والقماش المشمع والأدوات الصحية الأساسية وأقراص تنقية المياه.