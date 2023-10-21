اليوم السابع
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المغرب: تسجيل هزات أرضية شهريا "أمر طبيعى"

السبت، 21 أكتوبر 2023 11:10 م
المغرب: تسجيل هزات أرضية شهريا "أمر طبيعى" ريختر
أ ش أ

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 قال رئيس قسم المعهد المغربى للجيوفيزياء التابع لمركز المغرب للبحث العلمى والتقنى ناصر جبور، إن تسجيل هزات أرضية، كل شهر، هو "أمر طبيعى".

وأضاف جبور - فى تصريح صحفى اليوم /السبت/ - أن هذه الأمر ناجم عن الزلزال القوى، الذى ضرب إقليم الحوز خلال شهر سبتمبر الماضي؛ وأسفر عن مصرع العديد من الأشخاص وإصابة آخرين، مشيرا إلى أن تسجيل هزات أرضية بشكل منتظم فى المناطق المجاورة لإقليم الحوز مركز الزلزال أمر عادى جدًا، ويجب على المواطنين التكيف معه.


ولفت رئيس قسم المعهد المغربى إلى أن الأمر غير الطبيعي، هو عدم تسجيل هزات أرضية، بعد الهزة القوية التى ضربت إقليم الحوز.
وتعرضت بعض المناطق فى المغرب - أمس واليوم - لهزات أرضية خفيفة تراوحت بين 4.3 ، 4.1، ولم يشعر بها السكان، ولم تخلف أية خسائر.







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المغرب

هزة أرضية

إقليم الحوز




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