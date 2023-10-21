اليوم السابع
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السبت، 21 أكتوبر 2023 02:18 م
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المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات وإحراز سلاح بسوهاج

السبت، 21 أكتوبر 2023 01:38 م
المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات وإحراز سلاح بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات لاتجاره بالمخدرات وإحراز سلاح ناري بغير ترخيص، بالمراغة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين فتحي أبو زيد، ومحمد يوسف عبد الله، وأمانة سر محمد فاروق هاشم.
 
تعود أحداث الواقعة لشهر أبريل لعام 2023، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "ع،أ" تهمة إحراز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين ، وإحراز سلاح ناري غير مششخن فرد روسي بغير ترخيص، وإحراز ذخيرة عدد ثلاث طلقات مما تستعمل على السلاح الناري.






سوهاج

جنايات سوهاج

المخدرات

الهيروين

المراغة




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