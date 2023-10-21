المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة سرقة سيدة بالإكراه فى سوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين فتحي أبو زيد ، ومحمد يوسف عبد الله، وأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث الواقعة لشهر ديسمبر لعام 2022، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "ح،ع" تهمة سرقة المبلغ المالي من المجنى عليها " و،ف" وكان ذلك عن طريق الإكراه حيث قام المتهم بتهديدها مستخدما سلاح أبيض وتمكن بتلك الوسيلة من بث الرعب فى نفسها وشل مقاومتها، مع إحرازه سلاحاً ابيض سكين، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.