اليوم السابع
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المستشار الألمانى يشيد بدخول قافلة المساعدات الإنسانية الأولى إلى غزة

السبت، 21 أكتوبر 2023 12:02 م
المستشار الألمانى يشيد بدخول قافلة المساعدات الإنسانية الأولى إلى غزة المستشار الألماني أولاف شولتز
كتب عبد الوهاب الجندى

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أشاد المستشار الألماني، أولاف شولتس، بدخول قافلة المساعدات الإنسانية الأولى إلى قطاع غزة.

وفرضت مصر إرادتها في إدخال مستلزمات طبية وأدوية إلى قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 15 يوما، أدى إلى نزوح نحو مليون مواطن، وتدمير البنية التحتية بشكل كامل، وانهيار في المنظومة الصحية، عبر معبر رفح البري.

ونجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، حيث بدأت اليوم السبت، دخول أولى قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة ، وذلك بالتأثير على الموقف الدولي والأمم المتحدة.

 

 

 







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