المستشار الألمانى يشيد بدخول قافلة المساعدات الإنسانية الأولى إلى غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

أشاد المستشار الألماني، أولاف شولتس، بدخول قافلة المساعدات الإنسانية الأولى إلى قطاع غزة.

وفرضت مصر إرادتها في إدخال مستلزمات طبية وأدوية إلى قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 15 يوما، أدى إلى نزوح نحو مليون مواطن، وتدمير البنية التحتية بشكل كامل، وانهيار في المنظومة الصحية، عبر معبر رفح البري.