القاهرة الإخبارية: استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 45 في قصف للاحتلال بخان يونس

الأمير نصرى

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، باستشهاد 7 مواطنين فلسطينيين مساء اليوم السبت، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين بخان يونس جنوب قطاع غزة، كما أفادت بوصول 7 شهداء ووقوع 45 إصابة من عائلتي النجار وحمودة لمستشفى ناصر في مدينة خان يونس، جراء استهداف منزل لعائلة النجار بالقرب من مستشفى ناصر بجوار مركز إيواء في خان يونس.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شن غاراتها على العديد من الأماكن الفلسطينية؛ ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية، 7 أكتوبر الماضي.

واستهدفت الضربة الأولى لـ"طوفان الأقصى" مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية، وتم إطلاق 5 آلاف صاروخ على أهداف إسرائيلية في أول عشرين دقيقة لبدء العملية، طالت مستوطنات وأهدافًا إسرائيلية في القدس وتل أبيب وأشدود والعمق الإسرائيلي، وتسلل المئات من عناصر الحركة إلى مستوطنات غلاف غزة، ونفذوا حرب شوارع ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.