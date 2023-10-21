العشرات من نجوم هوليود يطالبون بايدن بوقف إطلاق النار فى غزة وإسرائيل

كتبت ريم عبد الحميد

حث العشرات من نجوم هوليود الرئيس الأمريكي جو بايدن على الضغط من أجل وقف إطلاق النار فى غزة وإسرائيل.

وبحسب ما ذكرت وكالة رويترز، فقد قال نجوم هوليود وبينهم المذيع الساخر جو ستيوارت والممثل الحائز على جائزة الأوسكار خواكين فينيكس فى خطاب موجه إلى الرئيس الأمريكي: نحث إدارتكم وكافة قادة العالم على احترام كل الأرواح فى الأرض المقدسة والدعوة إلى وتسهيل وقف إطلاق الار دون تأجيل لنهاية قصف غزة والإطلاق الآمن لسراح الرهائن.

وقال الموقعون على الخطاب: نرفض أن نخبر الأجيال القادمة قصة صمتنا ، وأننا وقفنا مكتوفى الأيدى ولم نفعل شيئا، ومثلما قال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن جريفيث، فإن التاريخ يراقب.

وبلغ عدد الموقعون على الخطاب نحو60 شخص، بينهم سوزان سارندون وكريستين ستيورات وكوينتا برونسون ورامى يوسف وريز أحمد وأخرين.

وجاء في الرسالة: "يجب السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إليهم (سكان غزة)".

وقبل قليل، قالت السفارة الأمريكية في إسرائيل: "تلقينا معلومات بأن معبر رفح سيفتح اليوم الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي".

وأضافت السفارة في بيان: "ليس لدينا معلومات لأي مدى سيظل معبر رفح مفتوحا لعبور الأجانب".