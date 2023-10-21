اليوم السابع
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الطب البيطرى: تحصين 18 ألف و 650 رأس ماشية ضد طاعون المجترات بالجيزة

السبت، 21 أكتوبر 2023 12:35 م
الطب البيطرى: تحصين 18 ألف و 650 رأس ماشية ضد طاعون المجترات بالجيزة الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات
كتبت أسماء نصار

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أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة، الانتهاء من تحصين 18 ألف و 650 رأس ماشية ضد مرض طاعون المجترات، وذلك فى إطار الحملة القومية التى انطلقت فى كافة محافظات الجمهورية الشهر الحالى.

وتواصل الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة "الاغنام والماعز "أعمالها تحت رعاية الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، و تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي .

وقالت الدكتورة نجلاء رضوان رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة ان الحملة تستهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية تحت اشراف مديرى مديريات الطب البيطري في المحافظات لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل، بالإضافة إلى قيام فرق الإرشاد البيطرى بكافة أنحاء الجمهورية بتوعية المزارعين بضرورة الاستجابة للفرق البيطرية القائمة على تنفيذ الحملة لتحصين رؤوس الأغنام والماعز من مرض طاعون المجترات الصغيرة حفاظا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية.

وأشارت إلى أن هناك بعض الجهات ذات الصلة  مديرية الأمن والمحليات ومديرية الأوقاف و المسؤولين عن الكنائس و العمد والمشايخ ورؤساء المدن يقدمون ما يلزم من دعم للجان التحصين.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم بتنظيم حملات دورية ومستمرة طوال العام لتحصين المواشي ضد الأمراض والاوبئة بالإضافة إلى القوافل البيطرية المجانية التي تجوب المحافظات للحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعتبر احد اهم محاور الأمن الغذائى.

 







الزراعة

الامن الغذائى

الثروة الحيوانيه

طاعون المجترات




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