الصحة العالمية: 20 شاحنة من الإمدادات الإنسانية تصل غزة عبر معبر رفح

كتبت أمل علام

دخلت غزة اليوم، عبر معبر رفح، 20 شاحنة تحمل شحنة أولى محدودة، من الأمم المتحدة والهلال الأحمر المصرى، من الإمدادات الإنسانية اللازمة لإنقاذ الأرواح.

وستمثل هذه الشحنة شريان حياة بالغ الأهمية لمئات الآلاف من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، الذين قُطعت عنهم إمدادات الماء والغذاء والدواء وغير ذلك من الضروريات. ولكن هذه الإمدادات مجرد بداية صغيرة وبعيدة كل البعد عن كفاية احتياجات السكان هناك. فهناك فى غزة أكثر من 1.6 مليون إنسان فى حاجة ماسة إلى المعونة الإنسانية. ومن بين هؤلاء فإن الأطفال والحوامل والمسنين هم الأكثر ضعفًا، علمًا بأن ما يقرب من نصف سكان غزة تقريبًا من الأطفال.

خلال ما يقرب من أسبوعين من القصف المستمر، الذى طال الملاجئ والمرافق الصحية وشبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء، تعرض عدد مهول من مرافق البنية الأساسية المدنية فى غزة للتلف أو الدمار. ولهذا، لم يتبق أمامنا إلا وقت قليل قبل أن ترتفع معدلات الوفيات إلى عنان السماء بسبب تفشى الأمراض والافتقار إلى الإمكانيات اللازمة لتوفير الرعاية الصحية.

فالمستشفيات مكتظة بالمصابين، والمدنيون يواجهون صعوبات متزايدة فى الحصول على الإمدادات الغذائية الأساسية. أما المرافق الصحية، فلم يعد لديها وقود، وتعمل بكميات قليلة حصلت عليها من داخل غزة من المتوقع أن تنفد غدًا أو نحو ذلك. أما عن المياه، فإن الطاقة الإنتاجية للمياه لا تزيد عن 5 فى المائة من الطاقة العادية. والإمدادات الإنسانية المجهّزة مقدمًا قد استُنفدت. ووسط كل ذلك، فإن الضعفاء هم الأكثر عرضة للخطر، ومنهم الأطفال الذين يموتون بأعداد تدعو للقلق ويُحرمون من حقهم فى الحماية والغذاء والماء والرعاية الصحية.

ومن قبل هذا الصراع فى غزة، كان ما يقرب من ثلث سكان فلسطين يعانون من انعدام الأمن الغذائى. واليوم، نفدت البضائع تقريبًا من المحلات التجارية، وأغلقت المخابز، كما نزح عشرات الآلاف من البشر ولا يستطيعون الطهى أو شراء الطعام بأمان.

ندعو إلى وقف إنسانى لإطلاق النار، مع السماح فورًا، بدون قيود، بدخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة لتمكين الجهات الفاعلة فى مجال العمل الإنسانى من الوصول إلى المدنيين المحتاجين، وإنقاذ الأرواح، والحيلولة دون استمرار معاناة البشر. ويجب أن يكون تدفق هذه المساعدات الإنسانية على نطاق كبير ومستمر، وبما يوفر لجميع سكان غزة حياة كريمة.

وقالت المنظمة فى بيان لها، كما ندعو إلى توفير المياه والغذاء والرعاية الصحية، بما فى ذلك رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، والوقود اللازم لتقديم الخدمات الأساسية، وأن يتوفر كل ذلك على نحو مأمون ومستمر، وندعو أيضًا إلى حماية جميع المدنيين والبنية الأساسية المدنية فى غزة، بما فى ذلك مرافق الرعاية الصحية، وندعو إلى حماية العاملين فى المجال الإنسانى فى غزة الذين يخاطرون بحياتهم لخدمة الآخرين، وندعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنسانى الدولى إلى أقصى حد، قبل الأعمال العدائية الأخيرة، كان الوضع الإنسانى فى غزة بائسًا، أما اليوم فقد أصبح كارثة ويجب على العالم أن يتحرك.