السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار فى الشابو بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بالاتجار في المخدرات وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص، بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين فتحي أبو زيد، ومحمد يوسف عبد الله، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الجاري 2023 ، بالبلينا، عندما وجهت النيابة العامة للمدعو ( ن . م 40 عاما ) سائق، تهمة إحراز جوهر مخدر الشابو وجوهر"ميثامفيتامين" بقصد الاتجار.

وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.