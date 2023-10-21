اليوم السابع
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السبت، 21 أكتوبر 2023 09:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الروسى ينفذ غارة هجومية على ضفة نهر دنيبر بمقاطعة خيرسون

السبت، 21 أكتوبر 2023 08:19 م
الجيش الروسى ينفذ غارة هجومية على ضفة نهر دنيبر بمقاطعة خيرسون الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

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قال محافظ مقاطعة خيرسون الروسية فلاديمير سالدو إن مجموعة استطلاع من الجيش الروسى نفذت غارة هجومية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر فى المقاطعة.

وذكر المحافظ -على قناته فى تيلجرام، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم /السبت/- أن مجموعة الاقتحام هاجمت نقطة مراقبة للقوات الأوكرانية، وقضت على الموجودين فيها ودمرت معدات المراقبة وأجهزة الاتصالات الموجودة هناك.

وأضاف "شنت مجموعة استطلاع واقتحام تابعة لجيشنا، غارة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، وتمكن المقاتلون الروس من اقتحام مقر مراقبة للجيش الأوكرانى والقضاء على كل الموجودين فيه مع تدمير كل معدات المراقبة والاتصالات".

 

 







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