اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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البنتاجون: مدمرة أمريكية فى البحر الأحمر تعترض صواريخ أطلقت من اليمن ضد إسرائيل

السبت، 21 أكتوبر 2023 12:04 ص
البنتاجون: مدمرة أمريكية فى البحر الأحمر تعترض صواريخ أطلقت من اليمن ضد إسرائيل مدمرة أمريكية
أ ش أ

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ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن المدمرة الأمريكية "يو إس إس كارنى" المتمركزة فى شمال البحر الأحمر قد أسقطت، عدة صواريخ وطائرات مسيرة أطلقت من اليمن، والتى ربما كانت متجهة نحو أهداف فى إسرائيل".

وعلّقت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، على هذا التطور، قائلة إن "هذه هى المرة الأولى فى الذاكرة الحديثة التى تشتبك فيها سفينة تابعة للبحرية الأمريكية فى الشرق الأوسط مع صواريخ وطائرات بدون طيار لم تكن تستهدف السفينة بشكل مباشر"، مضيفة أنه "أيضاً أول عمل عسكرى أمريكى يتم اتخاذه للدفاع عن إسرائيل فى الأزمة الحالية، فى ظل محاولة الولايات المتحدة ودول أخرى لاحتواء الصراع بين إسرائيل وحماس.

 







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