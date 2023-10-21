البنتاجون: مدمرة أمريكية فى البحر الأحمر تعترض صواريخ أطلقت من اليمن ضد إسرائيل

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ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن المدمرة الأمريكية "يو إس إس كارنى" المتمركزة فى شمال البحر الأحمر قد أسقطت، عدة صواريخ وطائرات مسيرة أطلقت من اليمن، والتى ربما كانت متجهة نحو أهداف فى إسرائيل".

وعلّقت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، على هذا التطور، قائلة إن "هذه هى المرة الأولى فى الذاكرة الحديثة التى تشتبك فيها سفينة تابعة للبحرية الأمريكية فى الشرق الأوسط مع صواريخ وطائرات بدون طيار لم تكن تستهدف السفينة بشكل مباشر"، مضيفة أنه "أيضاً أول عمل عسكرى أمريكى يتم اتخاذه للدفاع عن إسرائيل فى الأزمة الحالية، فى ظل محاولة الولايات المتحدة ودول أخرى لاحتواء الصراع بين إسرائيل وحماس.