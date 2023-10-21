اليوم السابع
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السبت، 21 أكتوبر 2023 10:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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البعثة الروسية فى فلسطين: نواصل إعداد قوائم إخلاء مواطنينا من غزة

السبت، 21 أكتوبر 2023 10:23 م
البعثة الروسية فى فلسطين: نواصل إعداد قوائم إخلاء مواطنينا من غزة لافروف وزير الخارجية الروسى
أ ش أ

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قالت المتحدثة باسم مكتب التمثيل الروسى لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، علياء زاريبوفا، إن الدبلوماسيين الروس يواصلون إعداد قوائم إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.

وتعليقا على احتمالات إجلاء الرعايا الروس من قطاع غزة، قالت زاريبوفا لوكالة تاس الروسية إن العمل على القوائم مستمر.


وتابعت: "يجرى تجميع القوائم. ونحن نعمل على هذه القضية. الأسماء الموجودة فى القوائم /ضمن نفس الحدود/. هناك حوالى 700 شخص، منهم أكثر من 400 روسي".


وأوضحت البعثة الروسية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، أنه لا توجد معلومات حول المواعيد المحتملة حتى الآن.

 

 







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