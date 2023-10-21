اليوم السابع
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البت فى تظلمات المشروعات الصغيرة خلال 7 أيام.. اعرف التفاصيل

السبت، 21 أكتوبر 2023 07:00 ص
البت فى تظلمات المشروعات الصغيرة خلال 7 أيام.. اعرف التفاصيل مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

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تشكل لجان للتوافق فى بعض المنازعات وفقا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تختص بنظر التظلم من قرارى الإيقاف أو الغلق على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتا عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين.
 
ويصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه طبقا للقواعد المقررة قانونا، ويشترك فى عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية بحسب الأحوال وآخر عن الجهاز.
 
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم بتنفيذ الإيقاف أو الغلق أو بالاستمرار فى وقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل فيه، ويكون قرارها نافذا لدى جميع الجهات الإدارية المختصة، ولا يخل ذلك بحق كل ذى مصلحة فى اللجوء مباشرة إلى القضاء.
 
الجدير بالذكر أنه وفقا للقانون، لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانونا بالوقف الإدارى لأي مشروع مرخص له أو غلقه إلا فى حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونا، وبعد إخطار الجهاز، وفى هذه الحالة تقوم الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها، ويتم الإيقاف أو الغلق بحسب الأحوال إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة.
 
 
 
 
 






المشروعات الصغيرة

قانون المشروعات

المشروعات متناهية الصغر

قانون المشروعات الصغيرة




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