اليوم السابع
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الأزهر للفتوى: التبرع بالدم لصالح مصابي فلسطين من أهم صور نصرة قضيتهم

السبت، 21 أكتوبر 2023 10:34 م
الأزهر للفتوى: التبرع بالدم لصالح مصابي فلسطين من أهم صور نصرة قضيتهم التبرع بالدم
كتب لؤى على

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قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن التبرع بالدم لصالح مصابي فلسطين الحبيبة من أهم صور نصرة قضيتهم، ودعم صمودهم، وقربة من أعظم القربات، وسبب في إنقاذ حياة إنسان؛ قال الله سبحانه: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}. [المائدة:32]
 
ويأتي سرُّ ثوابه العظيم في أن المتبرع يجود بجزء من كيانه لأخيه حبًّا وإيثارًا؛ لا سيما إذا توقفت عليه حياته في ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ..»، وقال: «وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ..». [متفق عليه]






فلسطين

غزة

التبرع بالدم

الازهر الشريف




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