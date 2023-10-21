افتتاح معارض دائمة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى الدقهلية بدءا من غد

الدقهلية - محمدالحبشي

صرح السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بأنه سيتم افتتاح معارض في نطاق محافظة الدقهلية لبيع السلع بخصومات مخفضة من 15% وحتى 30%، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وللقضاء على جشع التجار.

وأضاف دايرة، أنه سيتم غدا الأحد افتتاح المعرض التابع للمديرية لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في مدينة المنصورة، أمام حي شرق، وسيجري بيع كافة المستلزمات والسلع الغذائية الأساسية بجودة عالية مثل مثيلاتها في الأسواق الخارجية بأسعار مخفضة.

وتابع وكيل الوزارة، أنه من المقرر افتتاح معرضين داخل مدينة المنصورة المعرض الأول أمام منطقة حي شرق الذي سيتم افتتاحه غدا والمعرض الآخر الذي يتم إنشاؤه حاليا سيكون في منطقة غرب المنصورة في شارع عبد السلام عارف بجانب صن مول، وهذه المعارض ستكون دائمة للمواطن، بناء على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوافر جميع السلع أمام المواطنين وبأسعار مخفضة.

وأوضح "دايرة" أن أسعار بعض السلع التي سيتم عرضها، ومن بينها، الزيت يبدأ من 31 وحتى 45 جنيها، الأرز من 19 جنيها وحتى 24 جنيها والسكر 27 جنيها.