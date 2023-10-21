استمرار فعاليات سباق الهجن بشرم الشيخ برعاية اتحاد الهجن الإماراتي

كتب : محمد حسين

تنطلق صباح اليوم السبت، فعاليات جديدة من أشواط سباق الهجن التنشيطي بمدينة شرم الشيخ برعاية اتحاد الهجن الإماراتى.

وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن، إن السباق انطلقت فعالياته أمس الجمعة علي أرضية ميدان سباقات الهجن بمدينة شرم الشيخ بمشاركة أكثر من 600 من الهجانة المتسابقين .

وأضاف ان السباق يشارك فيه الهجانه من كل محافظات شمال وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية والمنيا والأقصر والوادي الجديد ومطروح والشرقية.

وأشار إلى أن الفعاليات تأتي في إطار تشجيع ملاك الإبل بجميع محافظات مصر على تربيتها والإكثار منها، لافتا إلى أن السباقات تعتبر تحفيزا لهم وتساهم في زيادة ثمنها وتوفير فرص عمل للشباب القائمين عليها من المدربين لها.