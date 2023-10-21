اليوم السابع
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السبت، 21 أكتوبر 2023 04:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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استقالة وزير العدل البلجيكي بعد أيام من حادث وقع في بروكسل

السبت، 21 أكتوبر 2023 04:04 م
استقالة وزير العدل البلجيكي بعد أيام من حادث وقع في بروكسل الشرطه البلجيكيه
أ ش أ

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أعلن وزير العدل البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن استقالته من منصبه بعد اكتشاف السلطات المحلية أن "الإرهابي الذي قتل شخصين في بروكسل الأسبوع الماضي، كان قد تم رفض طلب لجوئه بل وتلقت بلجيكا طلبا لتسليمه إلى تونس".

وقال فان كويكنبورن في بيان -نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية الليلة الماضية- إنه بحث مع بعض المسؤولين عن التفاصيل لمعرفة كيفية اختفاء عبدالسلام الأسود عن الأنظار طوال العامين الماضيين بعد رفض طلب لجوئه.

واعترف فان كويكنبورن، بعد تقديمه الاستقالة إلي رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، بأن "هذا خطأ فردي كبير وغير مقبول وله عواقب وخيمة"، مضيفا: "لا أبحث عن أي أعذار.. أعتقد أنه من واجبي الاستقالة".

يذكر أن عبدالسلام الأسود قتل رجلين سويديين وجرح ثالث، ليل الاثنين الماضي، في هجوم إطلاق نار مستخدما بندقية نصف آلية، وهو ما أجبر السلطات المحلية على إغلاق ملاعب كرة القدم أثناء مباراة بلجيكا والسويد في وجود 35 ألف مشجع، وانتهى الهجوم بمقتل منفذه صاحب الـ45 عاما في مداهمة للشرطة يوم الثلاثاء الماضي.

 







استقالة وزير العدل البلجيكي

وزير العدل البلجيكي

هجوم بروكسل

بروكسل

الشرطه البلجيكيه




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