اليوم السابع
Ads
السبت، 21 أكتوبر 2023 11:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

استشهاد 29 فلسطينيًا جراء القصف الإسرائيلى المُستمر لقطاع غزة مساء اليوم

السبت، 21 أكتوبر 2023 10:34 م
استشهاد 29 فلسطينيًا جراء القصف الإسرائيلى المُستمر لقطاع غزة مساء اليوم غزة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استشهد، مساء اليوم /السبت/، 29 فلسطينيًا وأصيب عشرات آخرين، جراء سلسلة غارات نفذها الطيران الحربى الإسرائيلي، على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقالت مصادر فى القطاع إن خمسة أشخاص استشهدوا فى قصف إسرائيلى على منزل فى حى الزيتون شرق غزة، فيما انتشلت خمسة جثامين من تحت انقاض منزل آخر فى الحى ذاته


وأضافت المصادر أن ثمانية أشخاص آخرين استشهدوا فى قصف لطائرات الاحتلال استهدف مطعما فى سوق مخيم النصيرات وسط غزة
وفى السياق، استشهد 11 فلسطينيًا ، وأصيب آخرون، فى قصف إسرائيلي، استهدف منزلا بحى تل السلطان، غرب رفح.







فلسطين

غزة

قصف غزة

الاحتلال الإسرائيلى

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة