اتحاد العمال يختار عايدة محي الدين رئيسا لسكرتارية المرأه والطفل

كتبت آية دعبس

أصدر اتحاد عمال مصر ، برئاسة محمد جبران، قراراً بتولتي عايده محي أمينة المرأة بنقابة البترول، منصب رئيس سكرتارية أتحاد المرأة والطفل باتحاد عمال مصر .

ووصف الاتحاد عايده محي بأنها تستحق هذا المنصب عن جداره فقد اثبتت علي مدار أعوام كثيرة انها من اكفاء السيدات العاملات، مؤكدا أن لها قوى بارزة في العمل وليس في قطاع البترول فقط انما في جميع القطاعات مشيدا بالاداء المتميز والتغيير الكبير في تغيير الثقافة والجماعة بجانب شريك أساسي وفعال في المرأة وسياسيا واجتماعيا والمشاركة الفعالة في جميع الاستحقاقات الدستورية، والدور المجتمعي، بالإضافة للمشاركة في العديد من المؤتمرات، مثل مؤتمرات الشباب، ومؤتمرات منظمة العمل الدولية والعربية، ومؤتمر العمل بجنيف، ممثلا عن المرأة.

وشغلت عايدة محى الدين، امينة مراة بأحد الشركات من سنة 2005 حتى الان، وهى خبير مدير عام بالشركة بالشئون الادارية، ونائب رئيس نقابة الشركة، وامينة المرأة من 2005 حتى تاريخه، وعضو لجنة المراة فى النقابة العامة من 2005،ونائب رئيس النقابة العامة للبترول للشئون المرأة دورتين من 2018 حتى الان، و نائب رئيس الاتحاد المحلى للعاصمة الإدارية الجديدة، ثم عضو لجنة المراة بمظمة العمل العربية دورتين حتى تاريخه.