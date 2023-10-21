إغلاق 7 محلات مخالفة بحى المنتزه فى الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

شن حي المنتزة أول بمحافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع شرطة المرافق حملات مكبرة بمناطق مختلفة لتطبيق مواعيد الغلق والفتح الشتوية للمنشآت والمحلات التجارية، طبقا قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020.

وأعلن حي المنتزة أول ، أن الحملات، أسفرت عن إغلاق 7 محال ومنشآت تجارية مخالفة لمواعيد الغلق بشوارع جمال عبد الناصر وإسكندر إبراهيم والعيسوي بحي المنتزه أول، بالإضافة إلى إصدار إنذارات وفرض غرامات فورية على المخالفين ،وذلك بناء علي تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بمتابعة تطبيق المواعيد الشت، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

يذكر أن المواعيد الشتوية للمحال التجارية والمولات التجارية تكون يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً شتاءً، ويزيد التوقيت يومي الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية، لتغلق الساعة 11 منتصف الليل.



حملات الغلق للمحلات المخالفة في الاسكندرية



حملات علي المحلات المخالفة في المنتزة بالإسكندرية



غلق محلات مخالفة في المنتزة بالإسكندرية





