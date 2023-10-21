إحالة خفير للمحاكمة بتهمة سرقة خزينة من داخل فيلا بالتجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة حارس فيلا للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة خزينة من داخل فيلا، وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول س رقتها ، مؤكدا أنه لديه كل التفاصيل عن المكان ومواعيد خروج وعودة صاحب الفيلا ومكان الخزينة فقرر سرقتها.

وأضاف اللص أنه يحرس الفيلا نهارا ويسرقها ليلا، وأنه استولى منها على مجوهرات وعملات أجنبية وهرب من المكان متوجها لمحافظة الشرقية حتى تم القبض عليه.

وكشفت تحقيقات النيابة مرتكب واقعة سرقة خزينة من داخل فيلا بالقاهرة فى إطار جهود الأمن لكشف ملابسات ما تبلغ من (أحد الأشخاص - مقيم بمحل البلاغ) باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل الفيلا سكنه الكائنة بدائرة القسم، وبداخلها (عملات مالية "محلية وأجنبية" وبعض المصوغات الذهبية) وفوجئ بعدم تواجد (حارس الفيلا). بالفحص وإجراء التحريات تبين أن (حارس العقار) المشار إليه وراء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطـــه حال اختبائه بإحدى الشقق بمحافظة الشرقية.. وبحوزته كل المسروقات المُستولى عليهــا والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتــــه اعترف بارتكاب الواقعة مستغلاً سفر المبلغ وأسرته. باستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.