اليوم السابع
Ads
السبت، 21 أكتوبر 2023 10:36 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا: مقتل وإصابة شخصين جراء قصف روسي لخيرسون خلال 24 ساعة

السبت، 21 أكتوبر 2023 09:13 ص
أوكرانيا: مقتل وإصابة شخصين جراء قصف روسي لخيرسون خلال 24 ساعة قصف- أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون اليوم السبت، مقتل شخص وإصابة آخر، جراء قيام القوات الروسية بقصف المنطقة 57 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية.
 
وقال أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خيرسون - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - إن روسيا قصفت خيرسون بـ322 قذيفة؛ مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.. موضحا أن القوات الروسية استخدمت خلال قصفها للمنطقة، الدبابات وقاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق ومقاتلة وطائرات مسيرة وقاذفات القنابل.
 
وأشار بروكودين إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية ومنشآت مدنية في خيرسون.






أوكرانيا

خيرسون

روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة