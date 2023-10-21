أخبار الاقتصاد اليوم: 56.7 مليار دولار قيمة البضائع المفرج عنها من يناير حتى منتصف أكتوبر

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 21-10-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن الفترة من يناير 2023 وحتى منتصف أكتوبر الحالي شهدت الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت 56.7 مليار دولار

وزارة المالية: 56.7 مليار دولار قيمة البضائع المفرج عنها من يناير حتى منتصف أكتوبر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.

أضاف الوزير، أن الفترة من يناير 2023 وحتى منتصف أكتوبر الحالي شهدت الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت 56.7 مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة 15.1 مليار دولار ومستلزمات وخدمات للإنتاج بقيمة 26.2 مليار دولار؛ بما يعكس جهود تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

قال الوزير، إنه تم تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فني لتيسير الإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ والموانئ، موضحًا حريص الحكومة على جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت وتعزيز المسار الوطنى لتحفيز الصادرات حيث جاءت التعديلات الأخيرة لبع

الملا: التدريب الفنى والإدارى من المجالات الهامة التى تحتاجها صناعة البترول

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب بين شركة إنبي الذراع الهندسى لوزارة البترول والثروة المعدنية ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).

وقع مذكرة التفاهم المهندس محمد عبد العزيز رئيس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنـبى والمهندس جمال عيسي اللوغاني الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) ، بحضور بحضور المهندس شريف حسب الله وكيل وزارة البترول لشئون البترول و ممثل مصر في المكتب التنفيذى لمنظمة اوابك وممثل مصر فى منظمة الاوابك ووفد من وزارة البترول والثروة المعدنية ومنظمة الأوابك.

وعقب التوقيع أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن هذه الاتفاقية تاتى في إطار استراتيجية الوزارة وحرصها على فتح آفاق جديدة للتعاون المثمر والمستمر بين شركات البترول المصرية والمنظمات العالمية لتبادل الخبرات الفنية في جميع مجالات الصناعات البترولية لتحقيق التكامل المنشود.

وزيرة التخطيط تستعرض فرص الاستثمار في مصر أمام وفد من المستثمرين اليابانيين

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفد من المستثمرين اليابانيين برئاسة / KANAZAWA YUKIO ، مالك شركة تيتان كابيتال وميزوها، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك وعرض فرص الاستثمار في مصر، وذلك بحضور المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية. حضر اللقاء د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي،كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، وائل زيادة مساعد الوزيرة لشئون الاستثمار، السفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، والمستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، نجلاء البيلي، مستشار الوزيرة لإدارة الأصول والاستثمارات، حاتم الليثي، مستشار الوزيرة لشئون النقد والاستثمار.

وخلال كلمتها استعرضت هالة السعيد الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أنها في مجال التنمية الاقتصادية مسئولة عن صياغة ومتابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 وضمان اتساقها مع الأهداف الأممية وأجندة 2063، وتقييم مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحديد أهداف كلية للتنمية الاقتصادية ومتابعاتها وتنويع الهيكل الإنتاجي، ورفع كفاءة الكوادر البشرية والبنية التحتية. وأضافت أنه على مستوى التخطيط تختص الوزارة بإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، وإدارة الاستثمار العام ورفع كفاءته، وتنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية، والتحول الرقمي الداعم للتخطيط.

أسعار الذهب في مصر تتراجع 40 جنيها والجرام بـ 2410 جنيها

انخفض سعر الذهب في مصر بحوالي 40 جنيها منذ أمس الجمعة، وسجل الجرام هبوط من 2450 جنيها إلى 2410 جنيها للجرام وذلك في حركة تصحيح للذهب في السوق المحلي، عقب تحرك الأسعار بشكل مبالغ فيه خلال الأسبوع المنقضي.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2754 جنيها.

عيار 21 يسجل 2410 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2066 جنيها.

الجنيه الذهب 19280 جنيها.

الذهب في البورصة العالمية

نجح الذهب في تسجيل ارتفاع ملحوظ للأسبوع الثاني على التوالي ليعود إلى مستويات الـ 2000 دولار للأونصة في ظل استمرار الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن مع ظل استمرار التوترات في التصاعد في الشرق الأوسط، ليأتي ارتفاع الذهب على الرغم من المستويات القياسية لعوائد السندات الحكومية، وارتفع الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.5% ليربح 48 دولار ويغلق عند المستوى 1980 دولار للأونصة، بعد ان سجل أعلى مستوى منذ 5 أشهر عند المستوى 1997 دولار للأونصة.