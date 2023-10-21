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أخبار × 24 ساعة.. المفتي: ما يحدث في الشعب الفلسطيني يتعارض مع جميع الأديان

السبت، 21 أكتوبر 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. المفتي: ما يحدث في الشعب الفلسطيني يتعارض مع جميع الأديان الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:- 

المفتي: ما يحدث في الشعب الفلسطيني يتعارض مع جميع الأديان والإنسانية

خالد عبد الغفار: "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 41 مليون خدمة مجانية للمواطنين
اتحاد عمال مصر: سنرسل صور مجازر غزة للمنظمات الدولية لدعم القضية الفلسطينية
التضامن فى أسبوع.. 25 ألف مشروع بتكلفة 500 مليون جنيه لتوفير سبل الحماية للمرأة المصرية
حصاد الوزارات.. وزارة الأوقاف: صلاة الغائب على شهداء فلسطين بمساجد الجمهورية
مسيرة لقيادات تعليم القاهرة للتضامن مع فلسطين ورفض التهجير.. صور
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع
ننشر تشكيل هيئة مكتب نقابة الأطباء الجديدة قبل الإعلان الرسمي

 







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