اليوم السابع
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الجمعة، 20 أكتوبر 2023 05:51 ص
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851.543 مليون جنيه لتطوير شبكة توزيع كهرباء "القناة"

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 05:00 ص
851.543 مليون جنيه لتطوير شبكة توزيع كهرباء "القناة" المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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كشف المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة نفذت أعمال تطوير وتوسعات بالشبكة فى إطار خطتها الإستثمارية  بإجمالي مبلغ 851.543  مليون جنيه خلال العام المالى 2022/2023 من المستهدف للخطة  704.204 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 121% مقابل 558.011 مليون جنيه للعام السابق بنسبة و بنسبة تطور 52.6 % .
 
و قال أبو وردة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن شبكة توزيع الكهرباء بالمحافظات التابعة للشركة والتى تضم "بورسعيد و السويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ومدينة الشروق والاسماعيليه" أصبحت تتمتع باعلى معايير الجودة نتيجة اعمال التطوير الغير مسبوقة التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء بشكل عام و بمحافظات القناة بشكل خاص.
 
وأوضح أبو وردة أن من بين أعمال التطوير التى تمت بالشبكة هى:
 
- انشاء وتركيب وإحلال موزعات جهد 11 & 22 ك ف بعدد ( 12) موزع.
 
- تركيب وإحلال اكشاك ومحولات جهد 11 & 22 ك ف بعدد (273 ) كشك .
 
- تركيب وإحلال وحدات ربط حلقي وسكاكين هوائية جهد 11 & 22 ك ف بعدد (222) وحدة.
 
- تركيب وإحلال كابلات جهد متوسط  ومنخفض بطول (754.7 كم) .
 
- تركيب وإحلال موصلات هوائية جهد متوسط  ومنخفض بطول (1365.4كم)
 
- تركيب وإحلال أعمدة جهد متوسط  ومنخفض بعدد (13221) .
 
- تركيب وإحلال لوحات وصناديق جهد منخفض بعدد (325) .
 
 






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