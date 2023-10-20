851.543 مليون جنيه لتطوير شبكة توزيع كهرباء "القناة"

كتبت رحمة رمضان

كشف المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة نفذت أعمال تطوير وتوسعات بالشبكة فى إطار خطتها الإستثمارية بإجمالي مبلغ 851.543 مليون جنيه خلال العام المالى 2022/2023 من المستهدف للخطة 704.204 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 121% مقابل 558.011 مليون جنيه للعام السابق بنسبة و بنسبة تطور 52.6 % .

و قال أبو وردة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن شبكة توزيع الكهرباء بالمحافظات التابعة للشركة والتى تضم "بورسعيد و السويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ومدينة الشروق والاسماعيليه" أصبحت تتمتع باعلى معايير الجودة نتيجة اعمال التطوير الغير مسبوقة التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء بشكل عام و بمحافظات القناة بشكل خاص.

وأوضح أبو وردة أن من بين أعمال التطوير التى تمت بالشبكة هى:

- انشاء وتركيب وإحلال موزعات جهد 11 & 22 ك ف بعدد ( 12) موزع.

- تركيب وإحلال اكشاك ومحولات جهد 11 & 22 ك ف بعدد (273 ) كشك .

- تركيب وإحلال وحدات ربط حلقي وسكاكين هوائية جهد 11 & 22 ك ف بعدد (222) وحدة.

- تركيب وإحلال كابلات جهد متوسط ومنخفض بطول (754.7 كم) .

- تركيب وإحلال موصلات هوائية جهد متوسط ومنخفض بطول (1365.4كم)

- تركيب وإحلال أعمدة جهد متوسط ومنخفض بعدد (13221) .

- تركيب وإحلال لوحات وصناديق جهد منخفض بعدد (325) .