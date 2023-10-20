6 معلومات حول تطوير شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام.. تعرف عليها

كتب عبد الحليم سالم

تسعى وزارة قطاع الاعمال العام لتطوير قطاع الادوية التابع لها حيث تفقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، شركة مصر للمستحضرات الطبية بمنطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية، التى تعد أول شركة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تعمل في هذا المجال وتم تأسيسها عام 1939.

تعرف علي التفاصيل فى 6 معلومات .

1- الدولة حريصة على توفير الأدوية وإتاحتها للمواطنين من خلال دعم وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية.

2- تتم مواصلة إنتاج المستحضرات الطبية محليا بأسعار مناسبة تضمن إتاحة الدواء والعلاج وتخفيف الأعباء عن المرضى.

3- تنفيذ خطة لتطوير شركات إنتاج الدواء التابعة ، والسعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي وتوطينها لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتى.

4- مواصلة العمل على ضرورة التوافق مع معايير التصنيع الجيد "GMP" واشتراطات هيئة الدواء فيما يخص كافة منتجات الشركة للوصول إلى المنافسة في الأسواق الخارجية.

5-،القطاع الخاص شريك أساسى فى خطة التطوير بما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية وقدرات تمويلية.

6- اهمية تنفيذ خطة محددة وواضحة لتطوير إنتاج الشركة ورفع كفاءة المعدات وخطوط الإنتاج وتحسين المنظومة التسويقية للمنتجات.