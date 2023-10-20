56 % من الأمريكيين يرفضون سياسة بايدن في التعامل مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أظهر استطلاع جديد للرأي أن ما يصل إلى 56% من المواطنين الأمريكيين، يرفضون طريقة تعامل الرئيس جو بايدن، مع الصراع المستمر بين إسرائيل الفصائل الفلسطينية، في حين أن 44% لديهم وجهة نظر مؤيدة له.

وقالت وكالة سبوتنيك الروسية، إنه "تم تصنيف الآراء على أساس حزبي، إلى 66% من الديمقراطيين راضون عن سياسة الرئيس في الصراع، و 72% من الجمهوريين رافضون لها".

وانقسمت الآراء أيضًا حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية، تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل، حيث أيّد 57% من الجمهوريين الفكرة وعارضها 53% من الديمقراطيين، بحسب الاستطلاع.

في الوقت ذاته، أعرب 70% من الديمقراطيين عن دعمهم لإرسال مساعدات إنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، مقابل 41% فقط من الجمهوريين، بحسب الاستطلاع.

يشار إلى أنه تم إجراء الاستطلاع على 1878 من المقيمين البالغين في الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري، بهامش الخطأ لا يتجاوز 2.9 نقطة مئوية.