اليوم السابع
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"يا فلسطين يا فلسطين شد حيلك بكرة 100 مليون جايين" هتافات حماسية بالمنصة

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 03:50 م
"يا فلسطين يا فلسطين شد حيلك بكرة 100 مليون جايين" هتافات حماسية بالمنصة المتواجدين فى المنصة
كتب عبد الرحمن سيد

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احتشد مئات المواطنين أمام المنصة بمدينة نصر، للمشاركة في المسيرة التضامنية مع فلسطين، وسط هتافات حماسية رددها المتواجدين في مدينة نصر" ولا سيناء ولا تهجير الأرض أرض فلسطين  – سيناء أرضنا تمنها الدم احسن يا بايدن فوق يا عم – يا فلسطين يا فلسطين شد حيلك بكرة 100 مليون جايين – يا فلسطين يا فلسطين احنا معاكى ليوم الدين".

وتزايد أعداد المواطنين اثناء تواجدهم بمنطقة المنصة في مدينة نصر تضامنا مع الشعب الفلسطيني، تعبيرا عن الرفض التام لقتل الأبرياء في قطاع غزة رددوا الهتافات المناهضة للاحتلال الاسرائيلى ضد المجازر التي يرتكبها في فلسطين.

وشهدت العديد من المحافظات المصرية والجامعات، خلال الـ 48 الماضية مسيرات غاضبة من قبل المواطنين احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.







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