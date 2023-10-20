"يا فلسطين إحنا وراكى بالملايين".. هتافات أهالى الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية: السيد فلاح – صبرى غانم

تجمع الآلاف من أهالي محافظة الإسماعيلية عقب صلاة الجمعة، للتعبير عن رفضهم لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين ورفض تهجير الفلسطينيين

وشهد ميدان الممر وسط مدينة الإسماعيلية وقفات تضامنية شارك فيها الآلاف من مواطني الإسماعيلية تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتجمع الآلاف من أهالي محافظة الإسماعيلية بميدان الممر أشهر ميادين محافظة الإسماعيلية، للتعبير عن رفضهم لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، وشارك في التجمع كل أطياف أهل الإسماعيلية وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، في حشد شعبي كبير.

ورفع المتضامنين مع أهالى غزة علم دولة فلسطين، منددين بما تقوم به إسرائيل من مجازر ضد المدنيين الأبرياء والأطفال وخاصة بعد ضرب مستشفي المعمدانى بغزة، مرددين هتافات، منها: "يا فلسطين إحنا وراكى بالملايين، ومن الإسماعيلية القدس عربية، وبالروح بالدم نفديك يا فلسطين.. يا فلسطين يا فلسطين احنا اخواتكم المصريين، ويا فلسطين يا فلسطين إحنا معاكى ليوم الدين، ولا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، وطالب المتضامنين المجتمع الدولي بالتدخل الفورى، لإيقاف الاعتداء الغاشم على الشعب الفلسطينى.



هتافات أهالى الإسماعيلية (1)



هتافات أهالى الإسماعيلية (2)



هتافات أهالى الإسماعيلية (3)



هتافات أهالى الإسماعيلية (4)



هتافات أهالى الإسماعيلية (5)



هتافات أهالى الإسماعيلية (6)



هتافات أهالى الإسماعيلية (7)



هتافات أهالى الإسماعيلية (8)



هتافات أهالى الإسماعيلية (9)





