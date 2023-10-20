اليوم السابع
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يا فلسطين إحنا معاكي ليوم الدين.. الآلاف يشاركون في مسيرة بالغربية "صور"

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 03:20 م
يا فلسطين إحنا معاكي ليوم الدين.. الآلاف يشاركون في مسيرة بالغربية "صور" الآلاف يشاركون في مسيرة عقب صلاة الجمعة لدعم الأشقاء الفلسطنيين بالغربية
الغربية مصطفي عادل- محمد طارق

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شهدت مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، خروج مسيرة كبيرة عقب صلاة الجمعة من مسجد الرحمه بمنطقة الاستاد، شارك بها الآلاف من أبناء وشباب المحافظة، وذلك لإعلان التنديد بالعدوان والجرائم الإسرائيلية على غزة.
 
وتحرك المتظاهرون فى مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطينى طافت شوارع المدينة، للتنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلى وقصف مستشفى المعمدانى فى غزة، والقصف المتواصل على قطاع غزة، ورفع المشاركون أعلام فلسطين، مرددين هتافات "يا فلسطين احنا معاكى ليوم الدين.. قسما قسما يا شهيد عن أهدافك مش هنحيد.. بالروح بالدم نفديك يا أقصى".
 
الآلاف يشاركون في مسيرة عقب صلاة الجمعة لدعم الأشقاء الفلسطنيين بالغربية (4)
الآلاف يشاركون في مسيرة عقب صلاة الجمعة لدعم الأشقاء الفلسطنيين بالغربية (4)

الآلاف يشاركون في مسيرة عقب صلاة الجمعة لدعم الأشقاء الفلسطنيين بالغربية (2)
الآلاف يشاركون في مسيرة عقب صلاة الجمعة لدعم الأشقاء الفلسطنيين بالغربية (2)

الآلاف يشاركون في مسيرة عقب صلاة الجمعة لدعم الأشقاء الفلسطنيين بالغربية (6)
الآلاف يشاركون في مسيرة عقب صلاة الجمعة لدعم الأشقاء الفلسطنيين بالغربية (6)

الآلاف يشاركون في مسيرة عقب صلاة الجمعة لدعم الأشقاء الفلسطنيين بالغربية (3)
الآلاف يشاركون في مسيرة عقب صلاة الجمعة لدعم الأشقاء الفلسطنيين بالغربية (3)

الآلاف يشاركون في مسيرة عقب صلاة الجمعة لدعم الأشقاء الفلسطنيين بالغربية (5)
الآلاف يشاركون في مسيرة عقب صلاة الجمعة لدعم الأشقاء الفلسطنيين بالغربية (5)

الآلاف يشاركون في مسيرة عقب صلاة الجمعة لدعم الأشقاء الفلسطنيين بالغربية (1)
الآلاف يشاركون في مسيرة عقب صلاة الجمعة لدعم الأشقاء الفلسطنيين بالغربية (1)

 







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