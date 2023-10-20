ولى العهد السعودى: استهداف المدنيين فى غزة جريمة شنيعة نرفضها

إيمان حنا

أكد ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، خلال افتتاح قمة "الخيج ـ آسيان"، ندعم الوصول لحل دائم للقضية الفلسطينية ونرفض استهداف المدنيين في غزة، كما أكد أهميةتهيئة الظروف لعودة الاستقرار ، واستعادة مسار السلام . وفق "واس".

وأضاف، نؤكد رفضنا القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة وضرورة وقف العمليات العسكرية وتهيئة الظروف لتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول لإقامة دولة فلسطينية .

وللمرة الأولى تنطلق اليوم الجمعة في الرياض قمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة الآسيان (تضم 10 دول من جنوب شرقي آسيا)، بهدف رفع التعاون بين الجانبين إلى المستوى الاستراتيجى، واستكشاف الفرص الجديدة.

تناقش القمة خطة العمل المشتركة 2024 - 2028 وتعزيز التعاون بين المنظمتين، لا سيما الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، إلى جانب الاستثمار والسياحة والزراعة ومنتجات الحلال والتعليم والتدريب.