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وكيل وزارة صحة بالشرقية يقود مسيرة للتضامن مع الفلسطينيين وتأييد موقف مصر.. صور

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 03:19 م
وكيل وزارة صحة بالشرقية يقود مسيرة للتضامن مع الفلسطينيين وتأييد موقف مصر.. صور مسيرة للتضامن مع الفلسطينيين وتأييد موقف مصر بالشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قاد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية اليوم الجمعة مسيرة حاشدة لتأييد الدولة والتضامن مع الشعب الفلسطيني والتنديد بالأعمال الوحشية للعدو الصهيوني.
 
وأكد وكيل وزارة الصحة أن مصر دولة كبيرة ذات سيادة وتمتلك جيشا وطنيا قويا قادرا على الحفاظ على الأمن القومى المصرى، وأن الشعب المصرى يوجد  أكثر من 105 ملايين مواطن يصطفون جميعا خلف القيادة السياسية والجيش المصرى للحفاظ على أمن مصر واستقرارها مشددا على أن سيناء وأمن مصر خط  أحمر.
 
وأشار إلى أن  تهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة معناه الوحيد هو القضاء على القضية الفلسطينية حيث سيتبع ذلك تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن والتصفية العرقية للفلسطينيين في القدس وهذا أمر مرفوض.
 
وكان الآلاف من أهالى محافظة الشرقية قد احتشدوا عقب صلاة الجمعة اليوم أمام ديوان عام المحافظة في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية والموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة وتأييد الرئيس في قراراته الشجاعة لوقف العدوان الاسرائيلي الغاشم وعدم تهجير أهالي غزة مما يؤدي لموت القضية الفلسطينية ورددوا هتافات داعمة للرئيس منددة بالمجازر الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الأشقاء.
 
ورفع الاهالي الأعلام المصرية و الفلسطينية ورددوا الشعارات المؤيدة والمساندة للشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني حيث هتفوا "بالروح بالدم نفديك يا أقصي" تحيا مصر " قول ياريس وإحنا معاك" يا فلسطين يا فلسطين احنا معاكي يافلسطين" " "غزة غزة أرض العزة".
 
مسيرة للتضامن مع الفلسطينيين وتأييد موقف مصر بالشرقية (2)
مسيرة للتضامن مع الفلسطينيين وتأييد موقف مصر بالشرقية (2)

مسيرة للتضامن مع الفلسطينيين وتأييد موقف مصر بالشرقية (3)
مسيرة للتضامن مع الفلسطينيين وتأييد موقف مصر بالشرقية (3)

مسيرة للتضامن مع الفلسطينيين وتأييد موقف مصر بالشرقية (1)
مسيرة للتضامن مع الفلسطينيين وتأييد موقف مصر بالشرقية (1)

مسيرة للتضامن مع الفلسطينيين وتأييد موقف مصر بالشرقية (5)
مسيرة للتضامن مع الفلسطينيين وتأييد موقف مصر بالشرقية (5)

مسيرة للتضامن مع الفلسطينيين وتأييد موقف مصر بالشرقية (4)
مسيرة للتضامن مع الفلسطينيين وتأييد موقف مصر بالشرقية (4)

 







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