وصول الرئيس الإماراتى لمطار القاهرة الدولى للمشاركة فى قمة القاهرة للسلام

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة إكسترا نيوز، فى خبر عاجل لها منذ قليل، وصول الرئيس الإماراتى الشيخ محمد بن زايد إلى مطار القاهرة الدولى للمشاركة فى قمة القاهرة للسلام استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى وقت سابق وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، للمشاركة فى أعمال قمة القاهرة للسلام، والمقرر أن تعقد غدا السبت فى العاصمة الإدارية، وذلك بمشاركة العديد من الدول، لمناقشة خفض التصعيد فى قطاع غزة والأراضى الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن ملك البحرين والوفد المرافق له وصل على متن طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات وصوله من الصالة الرئاسية بمطار القاهرة.