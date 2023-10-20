وزير الخارجية التونسى: موقفنا من القضية الفلسطينية واضح

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أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أن موقف بلاده من القضية الفلسطينية واضح، فهى قضية مبدئية، وهى قضية الشعب الفلسطينى وحقوقه"، نافيا تدخل بلاده فى الشؤون الداخلية الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالإسلام السياسى، أكد نبيل عمار فى حوار مع مجلة "المجلة" الصادرة بلندن، حسبما ذكرت وزارة الخارجية التونسية على صفحتها الرسمية، بأنهم هم من لديهم مشكلة مع تونس، مشيرا إلى أنهم "حكموا البلاد منذ 2011 مع أحزاب أخرى وفقدوا كل مصداقية بسبب ارتباطاتهم بالخارج.. فالفشل كان على جميع الأصعدة.



ونوه بأن تونس بلد عاش تجربة تبيّن فشلها، وعلينا استخلاص العبر من ذلك.. فالمواطن التونسى يحب الحياة، وتونس مهد لتلاقى الثقافات والحضارات، وإذا أردت تغيير النمط المجتمعى باستخدام العنف، وفى الوقت ذاته نتائجك السياسية والاقتصادية والاجتماعية كانت كارثية، لذلك أعلن المجتمع التونسى رفضهم التام لهم.



لكن فى الوقت نفسه، أكد عمار على بذل جهود كبيرة لإصلاح ما تم تدميره بعد 2011 فى تونس، والعمل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لحل المشاكل التى تعانى منها البلاد.



ودافع عمار عن عودة العلاقات مع دمشق، قائلا: "نحن مع عودة سوريا.. من يحكم سوريا أو من يمثلها موضوع سورى لا نتدخل فيه، نحن نتعامل مع الحكومات، ومع النظام السورى الذى نعتبر أنه يمثل السوريين، وهذا هو موقف تونس".

كما دافع عن تحسن علاقات تونس مع روسيا فى جميع المجالات، قائلا: إنه لم يبحث خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو التعاون العسكري، مشيرا إلى أن هناك تنافسيا دوليا على ثروات أفريقيا.