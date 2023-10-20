وزير الخارجية الإيطالى: نعمل على تجنب امتداد الأزمة الحالية في الشرق الأوسط إلى لبنان

فاطمة شوقى

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن بلاده تعمل على تجنب امتداد الأزمة الحالية في الشرق الأوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى لبنان .

وقال تاياني في تصريح أودردته وكالة الأنباء الإيطالية "آكي " خطر امتداد الصراع إلى لبنان موجود، ونحن نعمل على ضمان عدم حدوث ذلك"، مشيرا إلى أنه سيبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة زيارة إلى تونس - والتي كانت مقر لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنوات عديدة - أملا أن يكون لها دور كصانع سلام.

وأكدت الحكومة الإيطالية أن رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني تشارك في مؤتمر السلام الدولي يوم غد السبت، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول أزمة الشرق الأوسط.

وكانت مصادر إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى إمكانية أن يمثل إيطاليا في القمة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وسنشارك رئيسة الوزراء في القمة اعتبارا من الصباح وستخاطب جلسة العمل الأولى.