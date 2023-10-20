اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 أكتوبر 2023 03:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية الإيطالى: نعمل على تجنب امتداد الأزمة الحالية في الشرق الأوسط إلى لبنان

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 02:15 م
وزير الخارجية الإيطالى: نعمل على تجنب امتداد الأزمة الحالية في الشرق الأوسط إلى لبنان وزير الخارجية الإيطالية
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن بلاده تعمل على تجنب امتداد الأزمة الحالية في الشرق الأوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى لبنان .

وقال تاياني في تصريح أودردته وكالة الأنباء الإيطالية "آكي " خطر امتداد الصراع إلى لبنان موجود، ونحن نعمل على ضمان عدم حدوث ذلك"، مشيرا إلى أنه سيبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة زيارة إلى تونس - والتي كانت مقر لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنوات عديدة - أملا أن يكون لها دور كصانع سلام.

وأكدت الحكومة الإيطالية أن رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني تشارك في مؤتمر السلام الدولي يوم غد السبت، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول أزمة الشرق الأوسط.

وكانت مصادر إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى إمكانية أن يمثل إيطاليا في القمة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وسنشارك رئيسة الوزراء في القمة اعتبارا من الصباح وستخاطب جلسة العمل الأولى.

 







وزير خارجية إيطاليا

حرب غزة

لبنان

اخبار العالم




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة