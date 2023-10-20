نيكي هايلي: العالم يحترق.. وأمريكا تحتاج لقيادة جديدة

كتبت: نهال أبو السعود

حذرت المرشحة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية نيكي هايلي، اليوم الجمعة، من أن العالم يحترق حاليا، مؤكدة أن الولايات المتحدة تحتاج إلى قيادة جديدة وقوية لمعالجة ذلك.

جاء ذلك في معرض تدوينة نشرتها هايلي على منصة إكس انتقدت فيها السياسة الخارجية التي تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الشرق الأوسط قائلة، إن "هذا الوضع لم يكن ليحدث لو لم يكن جو بايدن ضعيفا في أفغانستان وبطيئا في أوكرانيا وغائبا عن الحدود".

وأضافت: أنه مما يدعو للشعور بالخزى هو أنه لم نكن لنتعرض لمثل هذا الوضع الرهيب لو لم يكن بايدن ضعيفا في أفغانستان وبطيئا في أوكرانيا ومستسلما، مشيرة إلى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وتنازل الإدارة الأمريكية عن عقوبات كانت مفروضة على بعض الدول.

وأعلنت نيكي هايلي ذات الأصول الكندية ترشحها الرسمي لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 فبراير الماضي عن الحزب الجمهوري وطالبت بتشكيل قيادة جديدة للحزب تعتمد على الأشخاص الأصغر سنا.

وتم انتخابها في مجلس النواب سيناتور عن ولاية ساوث كارولينا خلال عام 2004 وبعد ذلك بست سنوات تم انتخابها كأول سيدة لشغل منصب حاكم الولاية في عام 2010، وكانت تعتبر أصغر حاكمة حينما تولت منصبها عام 2011، ولكنها استقالت في منتصف فترتها الثانية لتصبح سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، واستمرت في شغل هذا المنصب حتى نهاية عام 2018.