ننشر تشكيل هيئة مكتب نقابة الأطباء الجديدة قبل الإعلان الرسمي

كتبت آية دعبس

عقد مجلس النقابة العامة للأطباء، ظهر اليوم الجمعة، 20 أكتوبر 2023، أول اجتماع له عقب إعلان النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفى، وذلك لتشكيل هيئة مكتب النقابة.

وجاء الاتفاق على تشكيل هيئة المكتب، من أعضاء تيار المستقبل صاحب الأغلبية حاليا بمجلس الأطباء، بحيث يكون التشكيل كالآتي:

النقيب العام: الدكتور أسامة عبد الحى

الوكيل: الدكتور جمال عميرة

الأمين العام: الدكتور محمد فريد

الأمين العام المساعد: الدكتور أحمد حسين

أمين الصندوق: الدكتور أبو بكر القاضي

أمين صندوق مساعد: الدكتور شادى صفوت.

كانت قد أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء برئاسة الدكتور مصطفى عشوب، أن انتخابات التجديد النصفى حضرها 22 ألف ناخب وهو عدد لم يحقق منذ 2011، الانتخابات الأخيرة للنقيب فى عام2019 شارك بها 17 ألف طبيب، والتجديد النصفى الأخير 2021 شارك نحو 12 ألف طبيب.

وقالت إن الفائز بمنصب النقيب العام هو أ.د أسامة عبد الحى وحصل على 8992 صوت، ليكون النقيب رقم 19 فى تاريخ النقابة بفارق 1917 صوت عن أقرب منافسيه وأكد الدكتور مصطفى عشوب رئيس اللجنة العامة للانتخابات، أن حضور جموع الأطباء للإدلاء بأصواتهم يوم الانتخابات دليلا قويا على نجاح العملية الانتخابية وبالتالى نجاح للنقابة وتمثيل جيد لجمعيتها العمومية.