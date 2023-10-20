ميدان بالاس يستعد لاستقبال أهل المنيا لتنظيم وقفه تضامنية مع الشعب الفلسطينى

تزين ميدان بالاس وسط مدينة المنيا تزين بلافتات دعم الشعب الفلسطينى مبكرا، استعدادا لاستقبال أهالى محافظة المنيا، لتنظيم وقفه تضامنية للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطينى والتنديد بقتل المدنيين، والمطالبة بادخال المساعدات.

وتزين الميدان بالكثير من لافتات الدعم الفلسطينى، فى جميع الجوانب حتى جدران المنازل المجاورة للميدان امتلأت بلافتات التاييد والدعم لاهل غزة والشعب الفلسطينى

وشهدت محافظة المنيا على مدار اليومين الماضيبن عدد من الوقفات التضامنية بمختلف المراكز وجامعة المنيا، تضامنا مع اهل غزة والمطالبة بوقف العدوان على المدنيين، حتى أمس شهدت الجامعة وقفة تضامنية للطلاب، من كلية الطب البيطرى