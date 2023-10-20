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من الأزهر لفلسطين معاكم ليوم الدين.. هتافات من طلاب جامعة الأزهر

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 03:52 م
من الأزهر لفلسطين معاكم ليوم الدين.. هتافات من طلاب جامعة الأزهر هتافات طلاب جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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أعرب طلاب جامعة الأزهر عن تضامنهم مع الأشقاء الفلسطينيين؛ حيث جابت مسيرة دعم وتضامن مع الفلسطينيين بقيادة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، ونوابه، وعدد من عمداء الكليات؛ المدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر.

وأكدت قيادات جامعة الأزهر وطلاب المدينة الجامعية تضامنهم ودعمهم للقضية الفلسطينية بهتافات: (من الأزهر لفلسطين معاكم ليوم الدين).

يذكر أن الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، قام بخطبة الجمعة بمسجد المدينة، متحدثًا عن دعم القضية الفلسطينية، تبعها كلمة للدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وقصائد شعرية عن فلسطين ألقاها شاعر الأزهر الدكتور علاء جانب، وكيل كلية اللغة العربية بالقاهرة.







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